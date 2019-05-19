2019-05-19T15:34:24+03:00
Общество

Экскурсии, концерт и викторины: Как в Казани отметили праздник улицы Габдуллы Тукая

Для горожан устроили немало интересного
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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В Казани впервые отметили День улицы Габдуллы Тукая. Для горожан организовали экскурсии, буккроссинг, мастер-классы, викторины, а также концерт, на котором выступили татарстанские исполнители.

Несмотря на прохладную погоду, на празднике собралось много горожан. Одной из основных локаций праздника стала Юнусовская площадь, откуда стартовал велотур «Тукай юлы». Здесь на протяжении всего дня проходил безвозмездный обмен книгами «Тукай&Книговорот». А на новой сценической площадке во дворе музея татарского поэта организовали летнюю сцену. Здесь же горожане смогли посмотреть литературный спектакль в исполнении артистов Татарского государственного академического театра имени Камала.

В сквере около музея Тукая для посетителей праздника организовали ярмарку, на которой желающие могли купить сувениры, игрушки, украшения, книги, а также различные угощения и горячие напитки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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