Житель Казани разъезжал по центру города на BMW со спущенными колесами

СЕГОДНЯ 09:10 2019-05-19T09:10:57+03:00

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К тому, что некоторые водители любят занижать свои автомобили, в принципе, уже привыкли. Вот и житель Казани решил прокатиться на "Заниженном" авто. Правда, никаких манипуляций с подвеской своего BMW он не совершал. Машина стала ниже, так как у нее попросту спустили колеса.

Около дома №6 по улице Саид Галеева иномарку заприметили автоинспекторы и остановили машину, чтобы проверить документы у водителя. Об этом автоинспекторы рассказали в официальном инстаграме ведомства.

- По подозрению на алкогольное опьянение водитель был направлен в медицинское учреждение для установления этого факта. Однако, от медицинского освидетельствования он отказался. Водитель автомобиля БМВ задержан, - прокомментировали инцидент в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU