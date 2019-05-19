2019-05-19T08:21:55+03:00
Спорт

Вслед за российским троном уступили и европейский: Казанский "Зенит" разгромно проиграл в финале Лиги Чемпионов

Новым победителем главного клубного турнира континента стала итальянская "Чивитанова"
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ВК "Зенит".Фото: ВК "Зенит".
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Когда в полуфинале Лиги Чемпионов "Зенит" дважды обыграл итальянскую "Перуджу", которую называли едва ли не главным фаворитом турнира, казалось, что теперь помешать казанцам выиграть пятую Лигу Чемпионов подряд не сможет ничего.

Вот только к финалу подопечные Владимира Алекно подошли не в лучшем расположении духа. Потерянное чемпионство в России, где "Зенит" в 4 матчах уступил не хватающему звезд с неба "Кузбассу", делало матч с итальянской "Чивитановой" еще более значимой. Проиграть два финала Казань просто не имела права.

Начало матча прошло под диктовку "Зенита". Казанцы смогли оторваться в счете на 10 очков и спокойно выиграли сет - 25:16. А вот затем волейболистов из столицы Татарстана будто подменили. Пошли ошибки, а соперники явно поймали кураж. Как итог, вторая партия осталась за "Чивитановой" - 25:15. А в третьем сете итальянцы просто уничтожили казанцев, дав тем набрать всего 12 очков.

Оправиться от такого удара "Зенит" не сумел. По ходу четвертой партии итальянцы вели 21:12. Все, что смогли сделать подопечные Алекно, это чуть сократить отставание. В итоге 25:19 в партии и 3:1 в матче - победа "Чивитановы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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