Самолет из Ульяновска в Москву не смог взлететь из-за технических проблем

СЕГОДНЯ 08:00 2019-05-19T08:00:58+03:00

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Инцидент произошел минувшим вечером в аэропорту Ульяновска. На 17:20 по местному времени (16:20 по московскому) был запланирован рейс в московский аэропорт Шереметьево. На маршруте традиционно используют самолеты Sukhoi Superjet 100.

Посадка прошла в штатном режиме. Самолет начал руление к месту взлета. Однако в небо лайнер так и не поднялся. Из-за технических проблем самолет пришлось вернуть к зданию аэропорта.

По данным ряда СМИ, на борту находились 36 человек. Причиной отмены рейса же называют проблемы самолета с гидравликой. Отмечается, что пассажиров разместили в гостинице и пообещали отправить утренним рейсом.

Отметим, что к Sukhoi Superjet 100 в последнее время приковано повышенное внимание. Напомним, что 5 мая самолет, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил жесткую посадку в аэропорту вылета. Лайнер загорелся. В ходе авиакатастрофы погиб 41 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU