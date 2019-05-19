2019-05-19T08:00:58+03:00
Происшествия

Самолет из Ульяновска в Москву не смог взлететь из-за технических проблем

Пассажирам предоставили резервный борт
Елизавета МАКАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments31
Предварительная причина - проблемы с гидросистемой.Предварительная причина - проблемы с гидросистемой.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Инцидент произошел минувшим вечером в аэропорту Ульяновска. На 17:20 по местному времени (16:20 по московскому) был запланирован рейс в московский аэропорт Шереметьево. На маршруте традиционно используют самолеты Sukhoi Superjet 100.

Посадка прошла в штатном режиме. Самолет начал руление к месту взлета. Однако в небо лайнер так и не поднялся. Из-за технических проблем самолет пришлось вернуть к зданию аэропорта.

По данным ряда СМИ, на борту находились 36 человек. Причиной отмены рейса же называют проблемы самолета с гидравликой. Отмечается, что пассажиров разместили в гостинице и пообещали отправить утренним рейсом.

Отметим, что к Sukhoi Superjet 100 в последнее время приковано повышенное внимание. Напомним, что 5 мая самолет, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил жесткую посадку в аэропорту вылета. Лайнер загорелся. В ходе авиакатастрофы погиб 41 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В столкновении четырех легковушек в Чебоксарах пострадали три человека, в том числе 5-летний ребенок
В Набережных Челнах пенсионерка потеряла более 150 тысяч рублей, пытаясь купить массажное кресло
"Мы два финала играли с такими лицами, словно кого-то похоронили": Наставник "Зенита" высказался о поражении в Лиге Чемпионов
Скончался бывший главный тренер казанского "Рубина"
На Центральном пляже Ульяновска установят новые диваны-лежаки
"Тетюши и Буинск интереснее Нью-Йорка": Комик Юрий Гальцев похвалил татарстанские города
Житель Казани разъезжал по центру города на BMW со спущенными колесами
Вслед за российским троном уступили и европейский: Казанский "Зенит" разгромно проиграл в финале Лиги Чемпионов
В гараже жителя Чебоксар было обнаружено 17 тысяч флаконов с этиловым спиртом
На строительство и благоустройство парков и скверов Нижнекамска выделено порядка 11,5 миллиардов рублей
В Татарстане введено в эксплуатацию почти 43% жилья от плана
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
В двух районах Казани без воды остались 34 тысячи человек
Летний спортивный сезон 2019 года в Набережных Челнах: на что посмотреть и в чем принять участие
Минздрав Чувашии: проблема кадров в республиканском здравоохранении будет решена к 2024 году
В Набережных Челнах горячую воду дали почти на 10 дней раньше срока
В Набережных Челнах отремонтируют подъездные пути к школам и больницам
Устроившего пальбу в центре Казани под Новый год отправили под арест до 15 июня
В Казани старинную мостовую на дне обмелевшей Волги решили защитить от кладоискателей