В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
Ночью 19 и 20 мая в республике ожидается похолодание до -2 градусов
Об этом сообщает портал управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды регионаФото: Мария ЛЕНЦ
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В субботу, 18 мая, в Татарстане объявили штормовое предупреждение. Виной тому – заморозки. Ночью 19 и 20 мая они могут составить до 2 градусов мороза. Об этом сообщает портал управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.
Днем 18 мая в Татарстане ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 15—18 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU
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