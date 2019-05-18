В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

СЕГОДНЯ 15:02 2019-05-18T15:02:15+03:00

Об этом сообщает портал управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона Фото: Мария ЛЕНЦ

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В субботу, 18 мая, в Татарстане объявили штормовое предупреждение. Виной тому – заморозки. Ночью 19 и 20 мая они могут составить до 2 градусов мороза. Об этом сообщает портал управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

Днем 18 мая в Татарстане ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 15—18 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU