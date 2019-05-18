2019-05-18T15:02:15+03:00
Общество

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Ночью 19 и 20 мая в республике ожидается похолодание до -2 градусов
Алина ГАБДУЛИНА
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Об этом сообщает портал управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды регионаОб этом сообщает портал управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды регионаФото: Мария ЛЕНЦ
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В субботу, 18 мая, в Татарстане объявили штормовое предупреждение. Виной тому – заморозки. Ночью 19 и 20 мая они могут составить до 2 градусов мороза. Об этом сообщает портал управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

Днем 18 мая в Татарстане ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 15—18 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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