В Татарстане введено в эксплуатацию почти 43% жилья от плана

СЕГОДНЯ 16:05 2019-05-18T16:05:02+03:00

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По информации на 17 мая, в Татарстане введено в эксплуатацию 1 миллион 38 тысяч квадратных метров жилья. Это 42,8% от плана. Такие цифры на совещании в Доме Правительства назвал глава Минстроя республики Ирек Файзуллин.

На данный момент органы статистики отчитались по 44 домам на 2045 квартир. Всего же на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7838 квартир общей площадью 438,3 тысячи квадратных метров. Обеспечить жильем планируется 132 семьи.

На сегодня сертификаты оформлены всем 33 многодетным семьям, участвующим в программе и имеющим 5 и более детей. Кроме того, сертификаты оформлены 18 чернобыльцам и 17 вынужденным переселенцам.

Из строящихся 78 многоквартирных инвестиционных жилых объектов в высокой степени готовности находится 41 дом, в средней степени — 32, в низкой — 5. В части индивидуального жилищного строительства из плановых 7325 домов было введено в эксплуатацию 3694 объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU