На строительство и благоустройство парков и скверов Нижнекамска выделено порядка 11,5 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 17:04 2019-05-18T17:04:43+03:00

Программа «Формирование комфортной городской среды» рассчитана как минимум до 2022 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За четыре последних года на территории района реконструировано десять общественных пространств

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Стало известно, что на строительство и благоустройство парков и сквером Нижнекамска выделено порядка 11,5 миллиардов рублей. Программа «Формирование комфортной городской среды» рассчитана как минимум до 2022 года. Об это сообщает «НТР 24».

В частности, за последние 4 года в районе было реконструировано десять общественных пространств. Архитектор Нижнекамска Эмиль Сиразетдинов отметил, что местные парки и скверы являются одними из лучших в Татарстане.

Сейчас разрабатываются реконструкции Святого ключа, концепция экопарка на Красном ключе и сквера имени Николая Зеленова.

ИСТОЧНИК KP.RU