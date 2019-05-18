На строительство и благоустройство парков и скверов Нижнекамска выделено порядка 11,5 миллиардов рублей
За четыре последних года на территории района реконструировано десять общественных пространств
Программа «Формирование комфортной городской среды» рассчитана как минимум до 2022 годаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Стало известно, что на строительство и благоустройство парков и сквером Нижнекамска выделено порядка 11,5 миллиардов рублей. Программа «Формирование комфортной городской среды» рассчитана как минимум до 2022 года. Об это сообщает «НТР 24».
В частности, за последние 4 года в районе было реконструировано десять общественных пространств. Архитектор Нижнекамска Эмиль Сиразетдинов отметил, что местные парки и скверы являются одними из лучших в Татарстане.
Сейчас разрабатываются реконструкции Святого ключа, концепция экопарка на Красном ключе и сквера имени Николая Зеленова.
ИСТОЧНИК KP.RU