В двух районах Казани без воды остались 34 тысячи человек

СЕГОДНЯ 14:06 2019-05-18T14:06:56+03:00

Кроме того, без водоснабжения остались три школы, семь детских садов и восемь административных зданий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Изменить размер текста: A A

Утром в субботу, 18 мая, на улице Гудованцева в Казани произошел прорыв водопровода диаметром 200 миллиметров. В результате этого, вода отключилась в 68 домах Авиастроительного и Московского района.

Кроме того, без водоснабжения остались три школы, семь детских садов и восемь административных зданий. Без воды осталось 34 тысячи человек.

С 10 утра систему начали заполнять водой, сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану. До этого две бригады «Водоканала» заменили заглушки в водопроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU