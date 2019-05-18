2019-05-18T14:06:56+03:00
Общество

В двух районах Казани без воды остались 34 тысячи человек

На улице Гудованцева произошел прорыв водопровода
Алина ГАБДУЛИНА
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Кроме того, без водоснабжения остались три школы, семь детских садов и восемь административных зданийКроме того, без водоснабжения остались три школы, семь детских садов и восемь административных зданийФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Утром в субботу, 18 мая, на улице Гудованцева в Казани произошел прорыв водопровода диаметром 200 миллиметров. В результате этого, вода отключилась в 68 домах Авиастроительного и Московского района.

Кроме того, без водоснабжения остались три школы, семь детских садов и восемь административных зданий. Без воды осталось 34 тысячи человек.

С 10 утра систему начали заполнять водой, сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану. До этого две бригады «Водоканала» заменили заглушки в водопроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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