В гараже жителя Чебоксар было обнаружено 17 тысяч флаконов с этиловым спиртом

СЕГОДНЯ 18:19 2019-05-18T18:19:14+03:00

Лицензии на приобретение, хранение и реализацию подобного товара у мужчины не было

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В Чебоксарах задержали мужчину, который, по оперативной информации, незаконно ввозил на территорию республики алкоголь, а затем продавал его. В гараже подозреваемого было обнаружено и изъято 17 тысяч флаконов с этиловым спиртом.

В частности, в гараже по проезду Машиностроителей 40-летний мужчина хранил более 300 коробок (2 677 литров) с раствором этанола, разлитым в 100-миллилитровые флаконы, на сумму 500 тысяч рублей, а также более ста пяти- и десятилитровых канистр спирта.

- Лицензию на приобретение, хранение и реализацию подобного товара подозреваемый не имел, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

Сейчас полицейские выясняют, были ли другие участники противоправной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU