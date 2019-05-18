Минздрав Чувашии: проблема кадров в республиканском здравоохранении будет решена к 2024 году

СЕГОДНЯ 12:05 2019-05-18T12:05:14+03:00

На конец апреля 2019 году, укомплектованность врачами на селе и в малых городах Чувашии составляет 76,8%, а фельдшерами – 85,2% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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По данным на конец апреля 2019 году, укомплектованность врачами на селе и в малых городах Чувашии составляет 76,8%, а фельдшерами – 85,2%. В республике продолжают действовать меры социальной поддержки для новых специалистов медицинской отрасли, которые готовы работать в маленьких городах и сельской местности.

По словам главы регионального минздрава Владимира Викторова, к 2024 году проблема кадром в республиканском здравоохранении будет решена. К этому времени медучреждения будут укомплектованы на 98%. В ближайшие шесть лет ведомство планирует привлечь в отрасль более тысячи студентов по целевому направлению на обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU