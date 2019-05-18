2019-05-18T12:05:14+03:00
Общество

Минздрав Чувашии: проблема кадров в республиканском здравоохранении будет решена к 2024 году

По словам главы ведомства Владимира Викторова, через 5 лет укомплектованность медучреждений региона составит 98%
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
На конец апреля 2019 году, укомплектованность врачами на селе и в малых городах Чувашии составляет 76,8%, а фельдшерами – 85,2%На конец апреля 2019 году, укомплектованность врачами на селе и в малых городах Чувашии составляет 76,8%, а фельдшерами – 85,2%Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

По данным на конец апреля 2019 году, укомплектованность врачами на селе и в малых городах Чувашии составляет 76,8%, а фельдшерами – 85,2%. В республике продолжают действовать меры социальной поддержки для новых специалистов медицинской отрасли, которые готовы работать в маленьких городах и сельской местности.

По словам главы регионального минздрава Владимира Викторова, к 2024 году проблема кадром в республиканском здравоохранении будет решена. К этому времени медучреждения будут укомплектованы на 98%. В ближайшие шесть лет ведомство планирует привлечь в отрасль более тысячи студентов по целевому направлению на обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане введено в эксплуатацию почти 43% жилья от плана
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
В двух районах Казани без воды остались 34 тысячи человек
Летний спортивный сезон 2019 года в Набережных Челнах: на что посмотреть и в чем принять участие
В Набережных Челнах горячую воду дали почти на 10 дней раньше срока
В Набережных Челнах отремонтируют подъездные пути к школам и больницам
Устроившего пальбу в центре Казани под Новый год отправили под арест до 15 июня
В Казани старинную мостовую на дне обмелевшей Волги решили защитить от кладоискателей
По предложению Путина в Казани увековечат память экс-гендиректора авиационного завода Виталия Копылова
В Татарстане задержали группу браконьеров, которым грозит до 5 лет лишения свободы
В эти выходные в Татарстане столбик термометра не поднимется выше +15
«Интерактивное ТВ» «Ростелекома»: Мать драконов захватила Казань
Жителей и гостей Казани приглашают на празднование Дня улицы Тукая
В Казани за секс-насилие над школьницами задержан очередной мужчина
В столицу Татарстана на республиканский ифтар-2019 ожидается прибытие 15 тысяч мусульман
В Казани ГИБДД проведет массовую проверку такси
Клиенты ВТБ увеличили свои траты во время майских праздников в полтора раза
В Марий Эл отец за истязание 9-летнего сына приговорен к колонии
В Татарстане подросток на иномарке снес забор: три человека пострадали
В мечети «Ярдэм» после ифтара наградили представителей СМИ
В Чебоксарах студента-медика отправили под арест за расстрел выставочного джипа «Шкоды-Кодиак»
В Казани отремонтируют 735 метров улицы Рихарда Зорге
В Чувашии парня подозревают в убийстве 15-летней девочки
Казанский «Ак Барс» подписал игрока НХЛ Игоря Ожиганова
Спикер Госсовета Татарстана предложил создать в республике специализированную спортивную газету
Из-за проведения чемпионата по рабочим специальностям World Skills Russia-2019 у аэропорта Казани ограничат движение грузовиков
С 20 мая на пригородных ж/д маршрутах Ижевск-Нижнекамск-Ижевск запустят рельсовые автобусы
В Чувашии прекращено уголовное дело в отношении сотрудника колонии, по вине которого в ДТП пострадали два человека