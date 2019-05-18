Летний спортивный сезон 2019 года в Набережных Челнах: на что посмотреть и в чем принять участие

СЕГОДНЯ 13:07 2019-05-18T13:07:27+03:00

В июле город впервые примет участников соревнований по плаванию на открытой воде

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Летом для жителей Набережных Челнов будут функционировать 1046 спортивных сооружений. В конце апреля на набережной имени Фикрята Табеева летний спортивный сезон открыла 46 городская легкоатлетическая эстафеты. Дальше - больше.

18 мая в парке Прибрежном состоится соревнование по спортивному ориентированию "Российский Азимут". А 4 июля запланирован старт из серии «TIMERMAN» «KAMA SWIM – 2019». Город впервые примет участников соревнований по плаванию на открытой воде. Они попытают свои силы в заплывах на 1, 3, или 5 километров в Каме.

10 августа в городе пройдут легкоатлетическое соревнование «Камский Полумарафон» . Трасса полумарафона пройдет по проспектам Хасана Туфана, 40 лет Победы и Сююмбике.

В сентябре же горожане смогут принять участие в «Камском веломарафоне». Это будут заезды для дошкольников на 100 и 400 метров, а также массовый заезд для школьников и всех желающих на 5000 метров.

- Завершить спортивно-массовый сезон планируется соревнованием «Кросс Татарстана». Более 40 тысяч горожан померяются силами на дистанциях 1 и 4 километра. Местами проведения предварительно определены Парк Культуры и отдыха поселка ГЭС и майдан парка Прибрежный, - сообщает пресс-служба мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU