2019-05-18T11:08:19+03:00
Общество

В Набережных Челнах горячую воду дали почти на 10 дней раньше срока

Завершиться первый этап опрессовки должен был лишь 28 мая
Алина ГАБДУЛИНА
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После четырехдневного отключения горячая вода вернулась в 30 (частично), 53 и 54 комплексыПосле четырехдневного отключения горячая вода вернулась в 30 (частично), 53 и 54 комплексы
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В пятницу, 17 мая жителей некоторых комплексов Набережных Челнов неожиданно обрадовали горячей водой. Несмотря на то, что первый этап опрессовки сетей северо-восточного района города должен был закончиться только 28 мая, его удалось ускорить.

После четырехдневного отключения горячая вода вернулась в 53 и 54 комплексы (дома 53/21г, 53/26, 53/27, 53/28, 53/30, 53/42, 53/44, 54/14, 54/24а, 54/24а, 54/26а, 54/26, 54/30) и в 30 комплекс (за исключением домов 30/11, 30/09(2) и 30/04(2)).

Известно, что дать горячую воду раньше срока помогли прохождение работ по оперссовке в ускоренном темпе и сверхурочная работа специалистов НЧТС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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