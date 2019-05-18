В Набережных Челнах отремонтируют подъездные пути к школам и больницам

СЕГОДНЯ 10:10 2019-05-18T10:10:15+03:00

Выделенные деньги пойдут на ремонт тротуаров и парковок, а также расширение существующих дорог Фото: Валерий РОМАНОВ

На эти цели из бюджета Татарстана будет выделено 149,9 миллионов рублей

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Стало известно, что в ближайшее время в Набережных Челнах начнется ремонт подъездных путей к школам и больницам. На эти работы из бюджета Татарстана уже выделено 149,9 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, в список попали школы №67, 11, 8 и детские сады «Огонек», «Жемчужинка», «Искорка», «Колобок», «Лесная сказка» и «Эллюки». Также ремонт подъездных дорог сделают у СПИД-центра, противотуберкулезного диспансера, наркодиспансера, женской консультации в 9-м комплексе и поликлиники №4.

Работы будут выключать в себя ремонт тротуаров и парковок, а также расширение существующих дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU