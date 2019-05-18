В Набережных Челнах отремонтируют подъездные пути к школам и больницам
Стало известно, что в ближайшее время в Набережных Челнах начнется ремонт подъездных путей к школам и больницам. На эти работы из бюджета Татарстана уже выделено 149,9 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, в список попали школы №67, 11, 8 и детские сады «Огонек», «Жемчужинка», «Искорка», «Колобок», «Лесная сказка» и «Эллюки». Также ремонт подъездных дорог сделают у СПИД-центра, противотуберкулезного диспансера, наркодиспансера, женской консультации в 9-м комплексе и поликлиники №4.
Работы будут выключать в себя ремонт тротуаров и парковок, а также расширение существующих дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU