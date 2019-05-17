Устроившего пальбу в центре Казани под Новый год отправили под арест до 15 июня

СЕГОДНЯ 19:01 2019-05-17T19:01:15+03:00

Во время избрания меры пресечения в суде 55-летний Ринат Раимджанов попросил прощения у родных убитого им директора ломбарда [видео]

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В эту пятницу для устроившего пальбу в центре Казани под Новый год 55-летнего Рината Раимджанова в суде избрали меру пресечения в виде ареста до 15 июня. Но возможно он пробудет в камере и дольше – все зависит от сроков следствия.

Отпускать его под домашний арест или тем более под подписку о невыезде суд явно не собирался. Напомним, Раимджанов после расстрела из пистолета двух людей скрылся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/683922" frameborder="0"></iframe> В Казани под Новый Год неизвестный устроил пальбу по людям..соцсети

Найти и задержать правоохранителям его удалось лишь на днях. На съемную квартиру к беглому стрелку заявилась целая делегация с автоматами – полицейские, сотрудники ФСБ и Росгвардии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/709172" frameborder="0"></iframe> Видео задержания стрелка, устроившего пальбу в центре Казани под Новый год. Автор: МВД России.

На суде же Раимджанов «отличился» лишь тем, что кратко попросил прощения у семьи убитого им директора ломбарда.

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ИСТОЧНИК KP.RU