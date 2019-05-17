Устроившего пальбу в центре Казани под Новый год отправили под арест до 15 июня
В эту пятницу для устроившего пальбу в центре Казани под Новый год 55-летнего Рината Раимджанова в суде избрали меру пресечения в виде ареста до 15 июня. Но возможно он пробудет в камере и дольше – все зависит от сроков следствия.
Отпускать его под домашний арест или тем более под подписку о невыезде суд явно не собирался. Напомним, Раимджанов после расстрела из пистолета двух людей скрылся.
В Казани под Новый Год неизвестный устроил пальбу по людям..соцсети
Найти и задержать правоохранителям его удалось лишь на днях. На съемную квартиру к беглому стрелку заявилась целая делегация с автоматами – полицейские, сотрудники ФСБ и Росгвардии.
Видео задержания стрелка, устроившего пальбу в центре Казани под Новый год. Автор: МВД России.
На суде же Раимджанов «отличился» лишь тем, что кратко попросил прощения у семьи убитого им директора ломбарда.
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ИСТОЧНИК KP.RU