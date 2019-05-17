2019-05-17T18:15:38+03:00
Общество

По предложению Путина в Казани увековечат память экс-гендиректора авиационного завода Виталия Копылова

В городе не только поставят его бюст, но и хотят учредить именную стипендию для студентов
Олег ЛУГОВОЙ
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По предложению Президента России Владимира Путина в столице Татарстана увековечат память экс-гендиректора Казанского авиационного завода Виталия Копылова

Напомним, Глава государства высказался об этом во время своего последнего визита на предприятие 13 мая этого года.

В итоге Виталию Копылову в городу поставят бюст. Он должен появится к 18 августа. На эту дату в Авиастроительном районе Казани намечен праздник «Я выбираю небо-2019».

Это было объявлено на заседании комиссии по вопросам увековечения памяти выдающихся деятелей Татарстана. На котором также прозвучало предложение учредить медаль имени Виталия Копылова и именную стипендию для студентов-авиаторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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