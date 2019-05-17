2019-05-17T17:41:31+03:00
Происшествия

В Татарстане задержали группу браконьеров, которым грозит до 5 лет лишения свободы

У них изъяли 195 экземпляра рыбы различных видов и сети
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МВД ТатарстанаФото: МВД Татарстана
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Полицейские вместе татарстанскими природоохранной прокуратурой и Росрыболовством вышли на группу браконьеров, промышляющих в Лаишевском районе.

Так, было установлено, что они осуществляли лов рыбы в акватории реки Меша Куйбышевского водохранилища без соответствующего разрешения и запрещенным способом.

Выходили они на моторной лодке с сетями. Когда их накрыли, то обнаружили пойманными 193 экземпляра рыбы - судак, сазан, карась и окунь.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок от двух до пяти лет, - сообщили в МВД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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