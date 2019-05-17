В эти выходные в Татарстане столбик термометра не поднимется выше +15

СЕГОДНЯ 17:31 2019-05-17T17:31:09+03:00

В субботу обещают сильный ветер до 18 м/с при порывах.

Кроме того, в субботу еще обещают и сильный ветер

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Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в эти выходные жителям республики не стоит ожидать майской жары.

Так, в субботу, 18 мая, днем температура воздуха днем максимум будет от +10 до +15 градусов (в Казани от +13 до +15). При этом местами возможен небольшой дождь и сильный ветер до 18 м/с при порывах.

В воскресенье, 19 мая, погода особо не изменится. Разве что стихнет ветер, и максимальная температура воздуха днем будет ниже – от +8 до +13 градусов.

При этом в понедельник, 20 мая, немного потеплеет – от +10 до +15. Местами небольшой дождь, ветер умеренный.

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ИСТОЧНИК KP.RU