В Казани за секс-насилие над школьницами задержан очередной мужчина
16 мая в полицию Казани обратились родители 16-летней девочки. Они рассказали, что на улице на их дочь напал неизвестный и с целью удовлетворения своих половых потребностей совершил секс-насилие над ней. Сообщают в МВД Татарстана.
После также выяснилось, что этот же мужчина напал и на 30-летнюю женщину, а после и на 15-летнюю девочку. По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Вскоре любителя интима со школьницами задержали. 30-летний житель Казани полностью признал свою вину.
По его словам, в момент совершения преступления он был пьян, а когда залез под юбку подростку та упала.
В Казани за секс-насилие над школьницами задержан очередной мужчина. Автор: УМВД Казани.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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