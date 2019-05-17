2019-05-17T16:41:54+03:00
Происшествия

В Казани за секс-насилие над школьницами задержан очередной мужчина

За один день он напал на двух девочек, а также взрослую женщину [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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16 мая в полицию Казани обратились родители 16-летней девочки. Они рассказали, что на улице на их дочь напал неизвестный и с целью удовлетворения своих половых потребностей совершил секс-насилие над ней. Сообщают в МВД Татарстана.

После также выяснилось, что этот же мужчина напал и на 30-летнюю женщину, а после и на 15-летнюю девочку. По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Вскоре любителя интима со школьницами задержали. 30-летний житель Казани полностью признал свою вину.

По его словам, в момент совершения преступления он был пьян, а когда залез под юбку подростку та упала.

В Казани за секс-насилие над школьницами задержан очередной мужчина. Автор: УМВД Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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