2019-05-17T16:01:24+03:00
Общество

В столицу Татарстана на республиканский ифтар-2019 ожидается прибытие 15 тысяч мусульман

Он пройдет 25 мая на стадионе «Казань Арена»
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: dumrt.ruФото: dumrt.ru
Изменить размер текста:

Как заявил журналистам на пресс-конференции муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин 25 мая на республиканский ифтар-2019 ожидается прибытие 15 тысяч мусульман (в прошлом году это было около 10 тысяч человек).

- Подобного опыта у нас еще не было, - отметил массовость мероприятия муфтий.

Так, среди приглашенных не только религиозные деятели, но и многодетные семьи, а также инвалиды.

- Наша задача – чтобы 15 тысяч порций плова были поданы горячими. К счастью, на стадионе «Казань Арена» такие условия есть, поэтому мы планируем привезти плов из Департамента продовольствия и социального питания и при необходимости разогреть его, - в свою очередь сказал первый вице-президент Ассоциации предпринимателей-мусульман России Радик Абдрахманов.

В этом меню ифтара не изменилось. Будут поданы фрукты, сухофрукты, печенье, чак-чак, конфеты, мясные и овощные нарезки, соки, вода, 15 тысяч треугольников и столько же бекенов, в основе всего этого - плов. Для последнего уже куплено 1,3 тонны риса.

Каждый гость при входе на стадион получит специальный пакет, в который он сможет после ифтара набрать гостинцы. Чтобы пройти на стадион нужно предъявить билет. Таковых на каждый район Татарстана выделено порядка 2,5 тысяч. Их распространяют через мечети.

Но даже тем, кто придет без билета или же кому-то не хватит места на ифтаре, всем раздадут ланч-боксы с угощением. В планах подготовить 1 000 штук.

Вход на стадион «Казань Арену» для женщин будет открыт со стороны проспекта Ямашева, а для мужчин – со стороны улицы Чистопольская. Отметим, раздельный республиканский ифтар для них впервые провели в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане задержали группу браконьеров, которым грозит до 5 лет лишения свободы
В эти выходные в Татарстане столбик термометра не поднимется выше +15
«Интерактивное ТВ» «Ростелекома»: Мать драконов захватила Казань
Жителей и гостей Казани приглашают на празднование Дня улицы Тукая
В Казани за секс-насилие над школьницами задержан очередной мужчина
В Казани ГИБДД проведет массовую проверку такси
Клиенты ВТБ увеличили свои траты во время майских праздников в полтора раза
В Марий Эл отец за истязание 9-летнего сына приговорен к колонии
В Татарстане подросток на иномарке снес забор: три человека пострадали
В мечети «Ярдэм» после ифтара наградили представителей СМИ
В Чебоксарах студента-медика отправили под арест за расстрел выставочного джипа «Шкоды-Кодиак»
В Казани отремонтируют 735 метров улицы Рихарда Зорге
В Чувашии парня подозревают в убийстве 15-летней девочки
Казанский «Ак Барс» подписал игрока НХЛ Игоря Ожиганова
Спикер Госсовета Татарстана предложил создать в республике специализированную спортивную газету
Из-за проведения чемпионата по рабочим специальностям World Skills Russia-2019 у аэропорта Казани ограничат движение грузовиков
С 20 мая на пригородных ж/д маршрутах Ижевск-Нижнекамск-Ижевск запустят рельсовые автобусы
В Чувашии прекращено уголовное дело в отношении сотрудника колонии, по вине которого в ДТП пострадали два человека