В столицу Татарстана на республиканский ифтар-2019 ожидается прибытие 15 тысяч мусульман

СЕГОДНЯ 16:01 2019-05-17T16:01:24+03:00

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Как заявил журналистам на пресс-конференции муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин 25 мая на республиканский ифтар-2019 ожидается прибытие 15 тысяч мусульман (в прошлом году это было около 10 тысяч человек).

- Подобного опыта у нас еще не было, - отметил массовость мероприятия муфтий.

Так, среди приглашенных не только религиозные деятели, но и многодетные семьи, а также инвалиды.

- Наша задача – чтобы 15 тысяч порций плова были поданы горячими. К счастью, на стадионе «Казань Арена» такие условия есть, поэтому мы планируем привезти плов из Департамента продовольствия и социального питания и при необходимости разогреть его, - в свою очередь сказал первый вице-президент Ассоциации предпринимателей-мусульман России Радик Абдрахманов.

В этом меню ифтара не изменилось. Будут поданы фрукты, сухофрукты, печенье, чак-чак, конфеты, мясные и овощные нарезки, соки, вода, 15 тысяч треугольников и столько же бекенов, в основе всего этого - плов. Для последнего уже куплено 1,3 тонны риса.

Каждый гость при входе на стадион получит специальный пакет, в который он сможет после ифтара набрать гостинцы. Чтобы пройти на стадион нужно предъявить билет. Таковых на каждый район Татарстана выделено порядка 2,5 тысяч. Их распространяют через мечети.

Но даже тем, кто придет без билета или же кому-то не хватит места на ифтаре, всем раздадут ланч-боксы с угощением. В планах подготовить 1 000 штук.

Вход на стадион «Казань Арену» для женщин будет открыт со стороны проспекта Ямашева, а для мужчин – со стороны улицы Чистопольская. Отметим, раздельный республиканский ифтар для них впервые провели в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU