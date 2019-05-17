«Интерактивное ТВ» «Ростелекома»: Мать драконов захватила Казань

СЕГОДНЯ 17:04 2019-05-17T17:04:28+03:00

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«Ростелеком» составил рейтинг популярных в мае фильмов и сериалов из видеотеки «Интерактивного ТВ». Лидером предпочтений татарстанских зрителей стал сериал «Игра престолов». В топ-10 попали анимационные фильмы для семейного просмотра и кинодрамы.

Новые серии финального сезона «Игры престолов» посмотрели почти четверть пользователей онлайн-кинотеатра «Ростелекома». Самым востребованным стал четвертый эпизод «Последние из Старков». Среди сериалов популярностью также пользовались «Хороший доктор», «Гримм» и «Чернобыль».

Из художественных фильмов чаще всего зрители заказывали исландскую приключенческую драму «Затерянные во льдах», военную драму «Спасти Ленинград» и анимацию «Как приручить дракона 3: Скрытый мир».

Традиционно высокий спрос был отмечен на детские картины. Юные зрители выбирали мультипликационные сериалы «Приключения Ам Няма» и «Вспыш и чудо-машинки».

Андрей Юдов, директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком»:

«Каждый третий абонент «Интерактивного ТВ» в Татарстане ежемесячно обращается к «Видеопрокату». С помощью сервиса легко устроить настоящий кинотеатр прямо у себя дома и смотреть фильмы в отличном качестве почти сразу после их выхода на больших экранах. А новые серии о приключениях Матери драконов наши абоненты смогли увидеть одновременно со всем миром».

Видеотека «Интерактивного ТВ» обновляется ежедневно и насчитывает более 4000 кинолент разных жанров, в том числе в форматах 3D и HD. Удобная сортировка и настройки поиска по каталогу помогают быстро найти нужное кино.

Узнать подробности и подключить «Интерактивное ТВ» можно на сайте «Ростелекома», в центрах продаж и обслуживания или по номеру 8-800-1000-800 (звонок бесплатный).

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 1,9 млн, из них более 1,2 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше 840 тысяч абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5 млн клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU