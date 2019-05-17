В Казани ГИБДД проведет массовую проверку такси

СЕГОДНЯ 15:43 2019-05-17T15:43:41+03:00

Материалы по итогам проверки казанских такси будут также направлены в Минтранс Татарстана. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дело в том, что ДТП с их участием участились

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В эту субботу, 18 мая, в столице Татарстана пройдет массовая проверка такси. Ее затеяла ГИБДД города.

Такой шаг обусловлен тем, что с начала 2019 года отмечен рост числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли с участием частных извозчиков.

Также госавтоинспекторов настораживают факты, когда за руль такси садятся люди, лишенные водительских прав или лицензии на право перевозить пассажиров за деньги, случается и то, что водители незаконно устанавливают на свои автомобили пресловутые «шашки».

При этом сообщается, что материалы по итогам проверки казанских такси будут также направлены в Минтранс Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU