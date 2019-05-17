СЕГОДНЯ 14:02 2019-05-17T14:02:19+03:00

Также его целью стал и другой автомобиль [фото, видео]

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В ночь на 4 мая в Чебоксарах мимо торгового центра на улице Ленинского Комсомола на скорости проехала иномарка. После чего охранник обнаружил разбитое стекло витрины и повреждения на выставленном там внедорожнике «Шкоды-Кодиак». Машину расстреляли из пневматического оружия.

Фото: МВД Чувашии

Позже в полицию с подобным заявлением обратился и владелец автомобиля ГАЗ, который был припаркован на улице 324 Стрелковой дивизии.

В течение суток стражам порядка удалось установить личность стрелка. По словам 23-летнего уроженца Тюменской области, который учится на медика в одном из чебоксарских вузов, он просто хотел испытать свой пневматический пистолет и, проезжая рядом с торговым центром, выстрелил в воздух – мол, не ожидал, что витрина разобьется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/709408" frameborder="0"></iframe> В Чебоксарах студента-медика отправили под арест за расстрел выставочного джипа «Шкоды-Кодиак».

- В отношении студента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». На время проведения дознания он будет находится под стражей, - сообщает МВД Чувашии.

К слову, родители студента уже перечислили порядка 100 тысяч рублей потерпевшим в счет нанесенного им ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU