В Чебоксарах студента-медика отправили под арест за расстрел выставочного джипа «Шкоды-Кодиак»
В ночь на 4 мая в Чебоксарах мимо торгового центра на улице Ленинского Комсомола на скорости проехала иномарка. После чего охранник обнаружил разбитое стекло витрины и повреждения на выставленном там внедорожнике «Шкоды-Кодиак». Машину расстреляли из пневматического оружия.
Фото: МВД Чувашии
Позже в полицию с подобным заявлением обратился и владелец автомобиля ГАЗ, который был припаркован на улице 324 Стрелковой дивизии.
В течение суток стражам порядка удалось установить личность стрелка. По словам 23-летнего уроженца Тюменской области, который учится на медика в одном из чебоксарских вузов, он просто хотел испытать свой пневматический пистолет и, проезжая рядом с торговым центром, выстрелил в воздух – мол, не ожидал, что витрина разобьется.
В Чебоксарах студента-медика отправили под арест за расстрел выставочного джипа «Шкоды-Кодиак».
- В отношении студента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». На время проведения дознания он будет находится под стражей, - сообщает МВД Чувашии.
К слову, родители студента уже перечислили порядка 100 тысяч рублей потерпевшим в счет нанесенного им ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU
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