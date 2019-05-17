2019-05-17T13:29:38+03:00
Происшествия

В Чувашии парня подозревают в убийстве 15-летней девочки

Ее тело с травмами головы нашли в пруду
Олег ЛУГОВОЙ
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Решается вопрос о его заключении под стражу на время следствия.Решается вопрос о его заключении под стражу на время следствия.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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15 мая в полицию из селя Яльчики поступило сообщение о пропаже 15-летней девочки. Во время поисковой операции ее тело было найдено в местном пруду. То, что это было убийство свидетельствовали раны на голове подростка.

Полицейские в кратчайшие сроки установили подозреваемого в этом преступлении. 17-летний знакомый девочки во время допроса не отрицал своей причастности к произошедшему.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас решается вопрос о заключении задержанного под стражу. Расследование продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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