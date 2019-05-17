В Казани отремонтируют 735 метров улицы Рихарда Зорге
Как сообщают в Минтрансе Татарстана, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Казани ремонту подвергнут улицу Рихарда Зорге.
Правда, не всю целиком, а один из участков проезжей части протяженностью 735 метров - от улицы Юлиуса Фучика до улицы Габишева.
Так, там планируется заменить старый слой асфальта на новый, сделанный из высокоплотной смеси ЩМА-15.
Кроме дороги, на указанном участке улицы Рихарда Зорге отремонтируют тротуары, установят перильные ограждения, дорожные знаки и нанесут новую дорожную разметка. Также заменят люки смотровых колодцев, ливневых дождеприемников и разрушенные бортовые камни.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Ремонт дорог в Татарстане»