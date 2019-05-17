В Казани отремонтируют 735 метров улицы Рихарда Зорге

СЕГОДНЯ 13:47 2019-05-17T13:47:23+03:00

Сроки работ пока не называются. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это будет сделано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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Как сообщают в Минтрансе Татарстана, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Казани ремонту подвергнут улицу Рихарда Зорге.

Правда, не всю целиком, а один из участков проезжей части протяженностью 735 метров - от улицы Юлиуса Фучика до улицы Габишева.

Так, там планируется заменить старый слой асфальта на новый, сделанный из высокоплотной смеси ЩМА-15.

Кроме дороги, на указанном участке улицы Рихарда Зорге отремонтируют тротуары, установят перильные ограждения, дорожные знаки и нанесут новую дорожную разметка. Также заменят люки смотровых колодцев, ливневых дождеприемников и разрушенные бортовые камни.

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ИСТОЧНИК KP.RU