2019-05-17T15:21:46+03:00
Происшествия

В Марий Эл отец за истязание 9-летнего сына приговорен к колонии

Трое проживающих с ним несовершеннолетних ребенка отправлены в социально-реабилитационный центр
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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39-летний житель города Козьмодемьянск признан виновным в истязании несовершеннолетнего, находящегося в материальной и иной зависимости от него.

Так, было установлено, что в марте этого года, проживая вместе с тремя детьми, мужчина четырежды избивал своего 9-летнего сына. Причем в ход шли не только руки, но и ноги. Сейчас все несовершеннолетние помещены в социально-реабилитационный центр.

- Ранее уже судимый за истязания мужчина был приговорен к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщают в следственном комитете Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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