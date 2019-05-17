Из-за проведения чемпионата по рабочим специальностям World Skills Russia-2019 у аэропорта Казани ограничат движение грузовиков

СЕГОДНЯ 12:26 2019-05-17T12:26:35+03:00

Запрет будет действовать с 20 по 24 мая

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Из-за проведения национального чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills Russia-2019) на подъезде к аэропорту Казани ограничат движение грузового транспорта.

Так, запрет будет действовать с 20 по 24 мая в период с 8.00 до 19.00 на участке от автодороги Р-239 «Казань-Оренбург»

- Водителям большегрузов просьба следовать требованиям временных дорожных знаков, - обращает внимание ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

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ИСТОЧНИК KP.RU