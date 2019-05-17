Казанский «Ак Барс» подписал игрока НХЛ Игоря Ожиганова

СЕГОДНЯ 13:04 2019-05-17T13:04:14+03:00

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Казанский «Ак Барс» подписал контракт с защитником Игорем Ожигановым до конца сезона 2020/21. В прошлом сезоне хоккеист провел 53 матча в НХЛ в составе «Торонто Мэйпл Лифс» и набрал 7 очков. Права на Ожиганова «Ак Барс» получил у ЦСКА, так как форвард Иржи Секач продолжит карьеру в московском клубе.

Также в профессиональной карьере Ожиганов играл за ЦСКА (2010-2012, 2013, 2015-2018), «Амур» (2012/13) и «Сибирь» (2013-2015).

– Мы рады подписанию двухлетнего соглашения с праворуким защитником, который сможет усилить игру команды в большинстве. У Игоря долгая история выступления в КХЛ, есть опыт игры в НХЛ, мы считаем, что все это поможет «Ак Барсу» добиваться побед, - считает генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.

Отметим, что Ожиганов уже выступал ранее в командах Дмитрия Квартальнова, так что главный тренер хорошо знаком со спортсменом и знает, как использовать его сильные стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU