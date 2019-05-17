2019-05-17T11:51:19+03:00
Происшествия

В Чувашии прекращено уголовное дело в отношении сотрудника колонии, по вине которого в ДТП пострадали два человека

Ему вменили лишь штраф на 50 тысяч рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Сообщается, что он загладил вред, причиненный потерпевшим.Сообщается, что он загладил вред, причиненный потерпевшим.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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32-летнего сотрудника одной из исправительных колоний обвиняли в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 17 ноября прошлого года в Цивильском районе Чувашии сотрудник колонии ехал за рулем своего автомобиля «Hyundai Solaris» по дороге А-151.

Он не учел погодных условий и превысил безопасную скорость. В результате чего не успел вовремя среагировать на торможение впереди идущей машины. Уходя от столкновения, мужчина выехал на встречку, где врезался с идущим на него другим автомобилем.

В итоге пассажиры обвиняемого – 23-летняя девушка и 24-летний парень получили травмы.

- Поскольку обвиняемый не судим, ему инкриминировалось преступление средней тяжести, он загладил вред, причиненный потерпевшим, уголовное дело по его ходатайству и с согласия потерпевших прекращено. Мужчине назначили штраф в размере 50 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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