Минтруд Татарстана: в июне 2019 у жителей республики будет на 2 выходных дня больше

СЕГОДНЯ 11:32 2019-05-17T11:32:15+03:00

Это связано с празднованием Уразы-байрам и Дня России

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Согласно указу президента Татарстана Рустама Минниханова «Об определении дней проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2019 году» в июне жители республики будут отдыхать на один день больше, нежели подавляюще большинство россиян.

Дело в том, что в этот раз Ураза-байрам приходится на 4 июня (вторник). Накануне – 3 июня, рабочий день в Татарстане сокращен на один час.

Кроме того, вместе со всей страной республика 12 июня (среда) отметит День России. Он по Трудовому кодексу РФ также является выходным днем. Соответственно 11 июня рабочий день тоже сокращен на один час. Сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU