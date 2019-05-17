2019-05-17T11:32:15+03:00
Общество

Минтруд Татарстана: в июне 2019 у жителей республики будет на 2 выходных дня больше

Это связано с празднованием Уразы-байрам и Дня России
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Согласно указу президента Татарстана Рустама Минниханова «Об определении дней проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2019 году» в июне жители республики будут отдыхать на один день больше, нежели подавляюще большинство россиян.

Дело в том, что в этот раз Ураза-байрам приходится на 4 июня (вторник). Накануне – 3 июня, рабочий день в Татарстане сокращен на один час.

Кроме того, вместе со всей страной республика 12 июня (среда) отметит День России. Он по Трудовому кодексу РФ также является выходным днем. Соответственно 11 июня рабочий день тоже сокращен на один час. Сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спикер Госсовета Татарстана предложил создать в республике специализированную спортивную газету
Из-за проведения чемпионата по рабочим специальностям World Skills Russia-2019 у аэропорта Казани ограничат движение грузовиков
С 20 мая на пригородных ж/д маршрутах Ижевск-Нижнекамск-Ижевск запустят рельсовые автобусы
В Чувашии прекращено уголовное дело в отношении сотрудника колонии, по вине которого в ДТП пострадали два человека
В Татарстане загорелась строительная будка: три человека пострадали
В Чебоксарах у должницы арестовали 250 пар обуви
В Татарстане из-за горящего в подвале мусора помощь спасателей понадобилась 21 человеку
РЖД направит 2,4 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры железных дорог в Чувашии
В Татарстане водитель легковушки остановился прямо на дороге, вышел из машины и был насмерть сбит грузовиком
У аэропорта Казани сменился гендиректор
Глава Чувашии Михаил Игнатьев ищет для себя нового пресс-секретаря
В Чебоксарах могут измениться маршруты автобусов №32, 52 и 54, а также троллейбуса №3
На прошлой неделе казанцы называли своих детей: Александрина, Тамила, Алексия и Изабелла
В Казани на суперфинале ассоциации студенческого баскетбола выступят «Мальбэк х Сюзанна»
«Ромашка», «Круг семьи», «Обручальное кольцо», «Око Камы»: жители Нижнекамска предлагают свои названия нового колеса обозрения
Уроженцев и жителей Татарстана перестали впускать в китайский поселок Фуюань
Летом 2019 года в Набережных Челнах организуют всего два санкционированных пляжа
В Йошкар-Оле на Ленинском проспекте появился новый светофор
Турция намерена довести взаимный товарооборот с Татарстаном до 1 миллиарда долларов США
Передача Хенри и трехочковый Смита в матче УНИКСа и «Скайлайнерса» стали лучшим моментом Еврокубка этого сезона
В Казани появится мемориальная плита в честь Героя Советского Союза танкиста Семена Коновалова
В Чебоксарах из-за пожара в квартире было эвакуировано 25 человек
Президент Татарстана встретился с активом татарской общины в Стамбуле