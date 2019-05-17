У аэропорта Казани сменился гендиректор
На протяжении 11 лет международным аэропортом Казань руководил Алексей Старостин, но накануне на посту гендиректора его сменил Сергей Романцев. Он уже вступил в свои полномочия. Сообщает пресс-служба казанского аэропорта.
Известно, что новый руководитель главной воздушной гавани Татарстана до этого назначения работал генеральным директором нижнекамского аэропорта «Бегишево».
Со вступлением в аналогичную должность в Казани перед Сергеем Романцевым в числе приоритетных задач дальнейшее повышение операционной эффективности воздушной гавани столицы Татарстана в соответствии динамики роста аэропорта и его инфраструктуры.
В свою очередь на какую работу перейдет предшественник Романова – Алексей Старостин, пресс-служба аэропорта Казани пока не сообщает. Однако по некоторой информации известно, что он займет аналогичную должность.
ИСТОЧНИК KP.RU
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