У аэропорта Казани сменился гендиректор

СЕГОДНЯ 09:47 2019-05-17T09:47:41+03:00

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На протяжении 11 лет международным аэропортом Казань руководил Алексей Старостин, но накануне на посту гендиректора его сменил Сергей Романцев. Он уже вступил в свои полномочия. Сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Известно, что новый руководитель главной воздушной гавани Татарстана до этого назначения работал генеральным директором нижнекамского аэропорта «Бегишево».

Со вступлением в аналогичную должность в Казани перед Сергеем Романцевым в числе приоритетных задач дальнейшее повышение операционной эффективности воздушной гавани столицы Татарстана в соответствии динамики роста аэропорта и его инфраструктуры.

В свою очередь на какую работу перейдет предшественник Романова – Алексей Старостин, пресс-служба аэропорта Казани пока не сообщает. Однако по некоторой информации известно, что он займет аналогичную должность.

ИСТОЧНИК KP.RU