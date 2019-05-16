Турция намерена довести взаимный товарооборот с Татарстаном до 1 миллиарда долларов США

16 Май 19:05 2019-05-16T19:05:29+03:00

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В рамках своего рабочего визита в Турцию президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром торговли страны госпожой Рухсар Пекджан.

Во время беседы она подчеркнула, что в 2014 году товарооборот между Турцией и Татарстаном превышал 900 миллионов долларов США, правда, сейчас этот показатель снизился.

- Существующие цифры не отвечают нашему потенциалу. Необходимо довести объемы взаимной торговли до 1 миллиарда долларов США. Считаю, что эта задача осуществима, - отметила Рухсар Пекджан.

По словам турецкого министра, одним из перспективных направлений сотрудничества является сфера халяль у ее страны в ней имеется большой опыт работы. Рустам Минниханов поддержал Рухсар Пекджан.

- Индустрия халяль - это не только продукты питания, но и многообразие различных направлений, включая медицину, туризм, косметологию и другие. Несомненно, сфера халяль создает хорошие возможности для развития бизнеса. Согласен с вами в том, что это хорошее поле для наращивания сотрудничества между Татарстаном и Турцией, - сказал Минниханов.

ИСТОЧНИК KP.RU