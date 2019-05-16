В Казани во время ремонта теплотрассы были обнаружены человеческие останки
Накануне в столице Татарстана при ремонте теплотрассы на улице Мусина в земле под двумя металлическими трубами были обнаружены скелетированные останки человека. По факту данной находки была начата доследственная проверка.
По предварительным данным это был мужчина, его скончался, когда в последний раз ремонтировалась данная теплотрасса - до 2012 года. Вместе с его останками были найдены документы, датированные 2011 годом.
- Останки направлены на экспертизу. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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