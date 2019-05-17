На прошлой неделе казанцы называли своих детей: Александрина, Тамила, Алексия и Изабелла
Специалисты ЗАГСа столицы Татарстана подведи итоги прошлой недели – с 6 по 12 мая.
Так, за этот период в городе было зарегистрировано рождение 330 детей. 173 из них – это мальчики, а 157 – девочки.
При этом самый миниатюрный ребенок весил 1 600 граммов, а самый богатырский вес был зафиксирован на отметке в 4 750 граммов.
Был также составлен и традиционный рейтинг имен, которыми горожане нарекали своих новорожденных детей в прошлой неделе.
Так, самыми популярными в этот раз стали: Арсений, Алиса, София, Самира, Мирон, Амир, Шамиль и Александр.
В список же самых редких имен попали: Александрина, Тамила, Гордей, Зоя, Алексия, Дарьяна, Адам и Изабелла.
ИСТОЧНИК KP.RU