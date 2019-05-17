На прошлой неделе казанцы называли своих детей: Александрина, Тамила, Алексия и Изабелла

СЕГОДНЯ 08:42 2019-05-17T08:42:40+03:00

В ЗАГСе города составили очередной рейтинг самых популярных и самых редких имен для новорожденных

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Специалисты ЗАГСа столицы Татарстана подведи итоги прошлой недели – с 6 по 12 мая.

Так, за этот период в городе было зарегистрировано рождение 330 детей. 173 из них – это мальчики, а 157 – девочки.

При этом самый миниатюрный ребенок весил 1 600 граммов, а самый богатырский вес был зафиксирован на отметке в 4 750 граммов.

Был также составлен и традиционный рейтинг имен, которыми горожане нарекали своих новорожденных детей в прошлой неделе.

Так, самыми популярными в этот раз стали: Арсений, Алиса, София, Самира, Мирон, Амир, Шамиль и Александр.

В список же самых редких имен попали: Александрина, Тамила, Гордей, Зоя, Алексия, Дарьяна, Адам и Изабелла.

ИСТОЧНИК KP.RU