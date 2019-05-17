В Чебоксарах могут измениться маршруты автобусов №32, 52 и 54, а также троллейбуса №3

СЕГОДНЯ 08:55 2019-05-17T08:55:15+03:00

Изменения, касающиеся автобусов, могут вступить в силу с 1 июня Фото: Татьяна Коркина

Сейчас идет процедура публичных консультаций по поводу нововведения в схему их движения

Изменить размер текста: A A

На портале нормативных правовых актов Чувашии появились поправки в маршруты автобусов №32, 52 и 54, а также троллейбуса №3. Сейчас идет процедура их публичных консультаций.

Если поправки будут приняты, автобусы № 32 и 52 начнут заезжать в микрорайон «Университет» по дороге вдоль торгового центра «Питер». Маршрут №54 продлят в противоположную сторону – до Монтажного проезда, для обеспечения транспортной доступности предприятий, находящихся там. Данные изменения могут вступить в силу с 1 июня 2019 года.

В свою очередь троллейбус №3 продлят до Нового города. Сроки реализации нововведения - до июля текущего года.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU