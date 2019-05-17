В Чебоксарах могут измениться маршруты автобусов №32, 52 и 54, а также троллейбуса №3
На портале нормативных правовых актов Чувашии появились поправки в маршруты автобусов №32, 52 и 54, а также троллейбуса №3. Сейчас идет процедура их публичных консультаций.
Если поправки будут приняты, автобусы № 32 и 52 начнут заезжать в микрорайон «Университет» по дороге вдоль торгового центра «Питер». Маршрут №54 продлят в противоположную сторону – до Монтажного проезда, для обеспечения транспортной доступности предприятий, находящихся там. Данные изменения могут вступить в силу с 1 июня 2019 года.
В свою очередь троллейбус №3 продлят до Нового города. Сроки реализации нововведения - до июля текущего года.
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ИСТОЧНИК KP.RU