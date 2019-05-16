В Татарстане сильным ветром сорвала крышу у школы

16 Май 16:49 2019-05-16T16:49:06+03:00

Также пострадала и кровля котельной [фото]

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В МЧС Татарстана поступило сообщение о том, что в Кайбицком районе республики в селе Федоровское у школы по адресу, улица Татаева, 45, сильным ветром сорвало кровлю.

По приезду на место происшествия специалистами было установлено, что срыв произошел на площади 200 квадратных метром как раз над актовым залом образовательного учреждения.

Фото: МЧС Татарстана

Также, там ненастьем полностью снесло кровлю у котельной, которая по окончанию отопительного сезона уже не работала, - площадь 42 квадратных метра.

- В здании школы также размещен детский сад «Теремок». Погибших и пострадавших нет. Учебный процесс не нарушен. Ведутся восстановительные работы, - сообщает МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU