Передача Хенри и трехочковый Смита в матче УНИКСа и «Скайлайнерса» стали лучшим моментом Еврокубка этого сезона
Передача Хенри и победный трехочковый Джамара Смита – лучший момент Еврокубка-2018/19. Это момент из домашнего матча УНИКСа с немецким «Фрапорт Скайлайнерс Франкфурт» 31 октября 2018.
Тогда на последней минуте игры команды шли вровень - 80:80. А на последних секундах встречи Джамар Смит с передачи Пиерия Хенри забил трехочковый. Судьи даже проверили игровое время и оказалось, что до конца встречи оставалось 0,9 секунды.
Передача Хенри и трехочковый Смита в матче УНИКСа и «Скайлайнерса» стали лучшим моментом Еврокубка этого сезона.Передача Пьеррии Хенри и победный трехочковый Джамара Смита лучший момент Еврокубка-2018/19
В том матче Джамар Смит в целом отличился результативностью в составе УНИКСа и набрал 16 очков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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