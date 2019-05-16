16 Май 18:49 2019-05-16T18:49:56+03:00

Те три очка на последних секундах игры принесли победу казанской команде [видео]

Изменить размер текста: A A

Передача Хенри и победный трехочковый Джамара Смита – лучший момент Еврокубка-2018/19. Это момент из домашнего матча УНИКСа с немецким «Фрапорт Скайлайнерс Франкфурт» 31 октября 2018.

Тогда на последней минуте игры команды шли вровень - 80:80. А на последних секундах встречи Джамар Смит с передачи Пиерия Хенри забил трехочковый. Судьи даже проверили игровое время и оказалось, что до конца встречи оставалось 0,9 секунды.

Передача Хенри и трехочковый Смита в матче УНИКСа и «Скайлайнерса» стали лучшим моментом Еврокубка этого сезона.Передача Пьеррии Хенри и победный трехочковый Джамара Смита лучший момент Еврокубка-2018/19

В том матче Джамар Смит в целом отличился результативностью в составе УНИКСа и набрал 16 очков.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU