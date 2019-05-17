СЕГОДНЯ 10:08 2019-05-17T10:08:53+03:00

В прошлый раз деньги выделялись на обеспечение безопасности и качество обслуживания пассажиров Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2018 году на эти цели было выделено 718 миллионов рублей

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В 2019 году РЖД направит 2,4 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры железных дорог в Чувашии. Соответствующую цифру на встрече с главой региона Михаилом Игнатьевым назвал начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун.

2,4 миллиарда рублей - это почти в 3 раза больше тех средств, которые были выделены РЖД в 2018 году. Тогда Чувашия получила 718 миллионов рублей на обеспечение безопасности и качество обслуживания пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU