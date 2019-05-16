Уроженцев и жителей Татарстана перестали впускать в китайский поселок Фуюань

16 Май 19:42 2019-05-16T19:42:33+03:00

Туристов могут просто развернуть на границе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ограничение также касается туристов из Дагестана, Азербайджана и стран Средней Азии

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Несмотря на то, что официальной информации об ограничении посещения Фуюаня китайская сторона не давала, турфирмы Хабаровска начали распространять информацию о запрете въезда туда туристов из Татарстана, Дагестана, Азербайджана и стран Средней Азии.

В некоторых турфирмах даже появились предупреждение: «С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».

С чем это связано пока неизвестно. Официальной информации по этому поводу из Китая нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU