Уроженцев и жителей Татарстана перестали впускать в китайский поселок Фуюань
Несмотря на то, что официальной информации об ограничении посещения Фуюаня китайская сторона не давала, турфирмы Хабаровска начали распространять информацию о запрете въезда туда туристов из Татарстана, Дагестана, Азербайджана и стран Средней Азии.
В некоторых турфирмах даже появились предупреждение: «С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».
С чем это связано пока неизвестно. Официальной информации по этому поводу из Китая нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU