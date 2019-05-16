В Чебоксарах из-за пожара в квартире было эвакуировано 25 человек

16 Май 18:11 2019-05-16T18:11:17+03:00

О пострадавших людях в ведомстве не говорят

Пожар произошел в жилом доме по Приволжскому бульвару

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В среду, 15 мая, в Чебоксарах в доме №4 по Приволжскому бульвару, корпус 1 произошел пожар. Приблизительно в 23.00 загорелся балкон четырехкомнатной квартиры 38-летнего горожанина.

- Из-за сильного задымления пожарными были эвакуированы 25 жителей многоэтажного дома. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщает пресс-служба МЧС Чувашии.

Отмечается, что огнем уничтожена внутренняя отделка балкона, утварь, повреждена сама квартира. О пострадавших людях в республиканском ведомстве не говорят.

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ИСТОЧНИК KP.RU