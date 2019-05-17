В Казани на суперфинале ассоциации студенческого баскетбола выступят «Мальбэк х Сюзанна»
С 16 по 18 мая в Казани проходит Суперфинал ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). В нем сыграют четыре сильнейшие мужские и четыре женские команды из России.
Финальные матчи пройдут 18 мая в «Баскет-холле». Перед мужским финалом для гостей мероприятия с концертом выступит группа «Мальбэк х Сюзанна».
Этот сезон АСБ 2018-2019 получил название «Легендарный сезон» в честь Олимпийского чемпиона Сергея Белова. Выдающийся игрок и тренер посвятил себя развитию студенческого баскетбола России и являлся одним из основателей лиги.
СПРАВКА
Ассоциация студенческого баскетбола – крупнейшая студенческая спортивная лига Европы, которая сегодня объединяет 800 команд из 71 региона, ежегодно проводит более 5 000 матчей, до трети профессиональных баскетболистов России имеют опыт выступления в чемпионате АСБ. Лучшие игроки лиги представят Россию на Всемирной летней универсиаде 2019 года в Неаполе.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Казань - спортивная столица России»