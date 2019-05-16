Появилось видео задержания стрелка, устроившего пальбу в центре Казани под Новый год
С конца прошлого года 55-летний Ринат Раимджанов находился в федеральном розыске. Он обвиняется по трем уголовным статьям: «убийство лица в связи с выполнением им общественного долга», «покушение на убийство двух или более лиц в связи с выполнением ими общественного долга» и «хранение оружия».
Фото: МВД Татарстана
Появилось видео его задержания на съемной квартире в под Казанью в ЖК «Радужный». Согласно информации, что Раимджанов мог быть вооружен, его задерживали сотрудники полиции и ФСБ. Увидев в дверях столь внушительную делегацию с автоматами, полуголый мужчина от удивления сам поднял руки и сдался.
Видео задержания стрелка, устроившего пальбу в центре Казани под Новый год. Автор: МВД России.
Напомним, 25 декабря 2018 года Раимджанов в центре Казани расстрелял директора одного из местных ломбардов и ранил его приятеля, который пытался помочь погибшему.
В Казани под Новый Год неизвестный устроил пальбу по людям..соцсети
Так, первый получил выстрел из пистолета калибром 7,62 мм в плечо и смертельный голову, второй три пули в живот и бедро. Сам Раимджанов с места преступления сбежал. После его задержания следствие намерено обратится в суд для заключения мужчины под стражу, сообщили в СУ СКР Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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