Появилось видео задержания стрелка, устроившего пальбу в центре Казани под Новый год

16 Май 15:52 2019-05-16T15:52:09+03:00

Мужчину которого подозревают в убийстве директора ломбарда и ранении его знакомого нашли на съемной квартире в ЖК «Радужный» [фото, видео]

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С конца прошлого года 55-летний Ринат Раимджанов находился в федеральном розыске. Он обвиняется по трем уголовным статьям: «убийство лица в связи с выполнением им общественного долга», «покушение на убийство двух или более лиц в связи с выполнением ими общественного долга» и «хранение оружия».

Фото: МВД Татарстана

Появилось видео его задержания на съемной квартире в под Казанью в ЖК «Радужный». Согласно информации, что Раимджанов мог быть вооружен, его задерживали сотрудники полиции и ФСБ. Увидев в дверях столь внушительную делегацию с автоматами, полуголый мужчина от удивления сам поднял руки и сдался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/709172" frameborder="0"></iframe> Видео задержания стрелка, устроившего пальбу в центре Казани под Новый год. Автор: МВД России.

Напомним, 25 декабря 2018 года Раимджанов в центре Казани расстрелял директора одного из местных ломбардов и ранил его приятеля, который пытался помочь погибшему.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/683922" frameborder="0"></iframe> В Казани под Новый Год неизвестный устроил пальбу по людям..соцсети

Так, первый получил выстрел из пистолета калибром 7,62 мм в плечо и смертельный голову, второй три пули в живот и бедро. Сам Раимджанов с места преступления сбежал. После его задержания следствие намерено обратится в суд для заключения мужчины под стражу, сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU