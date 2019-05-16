Президент Татарстана встретился с активом татарской общины в Стамбуле

16 Май 17:59 2019-05-16T18:01:20+03:00

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В четверг, 16 мая, в ходе рабочей поездки в Турцию президент Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с активом татарской общины в Стамбуле. В ней приняли участие Генеральный консул России в Стамбуле Андрей Подъелышев, заместитель Премьер-министра Татарстана председатель Национального Совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев и помощник президента Татарстана Радик Гиматдинов.

Во время беседы были подняты вопросы предоставления гражданства России турецким татарам, перспективы создания центра Института Каюма Насыри при университете Мармара, а также возможность упрощения визового режима для граждан Турции.

В завершение встречи Рустам Минниханов поблагодарил представителей татарской общины Стамбула за внимательное отношение к своим традициям, сохранению языка и культурных особенностей. Также президент вручил благодарности наиболее активным членам общества культуры и взаимопомощи волжско-уральских татар «Идел-Урал».

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Известно также, что в Стамбуле Минниханов успел посетить самую большую в Турции мечеть Чамлыджа.

ИСТОЧНИК KP.RU