СУ СК Татарстана: двое мужчин на почве ревности надругались над знакомым и забили его до смерти

16 Май 14:34 2019-05-16T14:34:20+03:00

При этом их приятель снимал все это на мобильный телефон

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Вечером 13 мая в Зеленодольске на улице Почтовая было найдено тело 27-летнего мужчины. Над ним надругались и забили насмерть.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям: «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «насильственные действия сексуального характера».

Вскоре по подозрению в этом были задержаны двое знакомых погибшего. Один из них свою причастность отрицает, другой признал, но частично.

По версии следствия, на почве ревности к подруге мужчины избили потерпевшего и надругались над ним. При этом другой их знакомый снимал все это на мобильны телефон.

- После преступления, подозреваемые хотели скрыться за границей, но были задержаны. Сейчас они помещены под стражу. Расследование продолжается, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU