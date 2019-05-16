СУ СК Татарстана: двое мужчин на почве ревности надругались над знакомым и забили его до смерти
Вечером 13 мая в Зеленодольске на улице Почтовая было найдено тело 27-летнего мужчины. Над ним надругались и забили насмерть.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям: «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «насильственные действия сексуального характера».
Вскоре по подозрению в этом были задержаны двое знакомых погибшего. Один из них свою причастность отрицает, другой признал, но частично.
По версии следствия, на почве ревности к подруге мужчины избили потерпевшего и надругались над ним. При этом другой их знакомый снимал все это на мобильны телефон.
- После преступления, подозреваемые хотели скрыться за границей, но были задержаны. Сейчас они помещены под стражу. Расследование продолжается, - сообщили в СУ СКР Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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