«Ромашка», «Круг семьи», «Обручальное кольцо», «Око Камы»: жители Нижнекамска предлагают свои названия нового колеса обозрения

16 Май 20:08 2019-05-16T20:08:58+03:00

В дальнейшем именно этот аттракцион может стать одним из символов города

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В Нижнекамске подходит к концу строительство нового колеса обозрения в парке «СемьЯ». Аттракцион высотой 42 метра в дальнейшем может стать одним из символов города. Местная администрация предложила горожанам самим выбрать для него названия.

- Колесо можно как оформить иллюминацией и назвать «Ромашка», ведь этот цветок – символ Дня семьи, любви и верности. Либо «Цветик-семицветик», если кабинки будут разноцветные, - цитирует мэрия Нижнекамска горожанина Сергея Романова.

Некто Любовь Ибрагимова придумала название «Обручальное кольцо», и на это откликнулся Влад Тюрин: «Предлагаю назвать колесо обозрения «Семейный круг» или «Круг семьи». Чтоб было символично для парка с названием «Семья».

Есть и те, кто выдвигает свои варианты улучшения аттракциона. Так, нижнекамец Артема Васильев считает, что одну или несколько кабинок нужно сделать полностью прозрачными, или один лишь пол.

ИСТОЧНИК KP.RU