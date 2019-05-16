В Йошкар-Оле на Ленинском проспекте появился новый светофор
Его поставили напротив Арбитражного суда
На следующей неделе он будет запущен в рабочий режимФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Стало известно, что в конце мая в Йошкар-Оле недалеко от дома №40 по Ленинскому проспекту, который напротив Арбитражного суда, появится новый светофор с сенсорной кнопкой. На следующей неделе он будет запущен в рабочий режим.
Отмечается, что установка светофора обусловлена снижением аварийности на пешеходном переходе и близким расположением школы № 14. В последующем там будут установлены ограждения, которые удержат горожан от перехода дороги в неположенном месте.
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ИСТОЧНИК KP.RU