В Казани до конца месяца Рамазан нуждающимся семьям планируют раздать 1,5 тонны продуктов

16 Май 15:28 2019-05-16T15:28:09+03:00

Их уже получили 83 человека

Изменить размер текста: A A

Благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана в священный месяц Рамазан начал раздавать продуктовые наборы нуждающимся. Так, их уже получили 83 человека.

Всего в рамках акции «Рамазан – месяц добрых дел» планируется раздать 1,5 тонны продуктов 300 малоимущим семьям.

В пакетах для них будут находиться: подсолнечное масло, гречку, макароны, рис или манную крупу, печенье и чай.

Их можно получить по адресу: ул. Лобачевского, 6. Для этого нужно предварительно записаться по телефону: (843) 225-33-22.

В ДУМ Татарстана также отмечают, что в рамках акции «Рамазан – месяц добрых дел» в республике продолжается сбор денег в помощь тяжелобольным детям.

ИСТОЧНИК KP.RU