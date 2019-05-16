В Казани до конца месяца Рамазан нуждающимся семьям планируют раздать 1,5 тонны продуктов
Благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана в священный месяц Рамазан начал раздавать продуктовые наборы нуждающимся. Так, их уже получили 83 человека.
Всего в рамках акции «Рамазан – месяц добрых дел» планируется раздать 1,5 тонны продуктов 300 малоимущим семьям.
В пакетах для них будут находиться: подсолнечное масло, гречку, макароны, рис или манную крупу, печенье и чай.
Их можно получить по адресу: ул. Лобачевского, 6. Для этого нужно предварительно записаться по телефону: (843) 225-33-22.
В ДУМ Татарстана также отмечают, что в рамках акции «Рамазан – месяц добрых дел» в республике продолжается сбор денег в помощь тяжелобольным детям.
ИСТОЧНИК KP.RU
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