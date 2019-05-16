В Казани началось строительство завода по термомеханической обработке илового осадка за 1,5 миллиарда рублей

16 Май 12:12 2019-05-16T12:12:20+03:00

Его превратят в гранулы без стойкого запаха

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В Казани на территории биологических очистных сооружений канализации началось строительство сооружения по термомеханической обработке илового осадка. Работы, которые обойдутся в 1,5 миллиарда рублей, финансирует «Водоканал». Цель проекта – отказ от эксплуатации иловых полей.

Известно, что завод в дальнейшем позволит обрабатывать 340 тонн илового осадка влажностью 96%. После будет получаться до 100 тонн гранулированного осадка без стойкого запаха.

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ИСТОЧНИК KP.RU