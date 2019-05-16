В Казани началось строительство завода по термомеханической обработке илового осадка за 1,5 миллиарда рублей
Его превратят в гранулы без стойкого запаха
Завод в дальнейшем позволит обрабатывать 340 тонн илового осадка влажностью 96%Фото: Лия МУРАДЬЯН
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В Казани на территории биологических очистных сооружений канализации началось строительство сооружения по термомеханической обработке илового осадка. Работы, которые обойдутся в 1,5 миллиарда рублей, финансирует «Водоканал». Цель проекта – отказ от эксплуатации иловых полей.
Известно, что завод в дальнейшем позволит обрабатывать 340 тонн илового осадка влажностью 96%. После будет получаться до 100 тонн гранулированного осадка без стойкого запаха.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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