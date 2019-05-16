В Казани начался снос нелегальных самостроев у парка аттракционов «Кырлай»
Таковыми эти объекты признал Кировский районный суд
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В среду, 15 мая, в Казани начался снос нескольких домов на улице Гривская. Ранее они были признаны Кировским районным судом самовольными постройками.
Речь идет о зданиях по адресу Гривская, 12 с литерами А и Б, где находились два дома - один площадью 523 и 330 квадратных метров соответственно и хозпостройка площадью 100 квадратных метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU