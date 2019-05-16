На дороге в казанскую «рублевку» легковушка насмерть сбила 70-летнего пенсионера
Накануне вечером около 22.25 на дороге в казанскую «рублевку» насмерть сбили пешехода.
Так, на 17-ом километре Казань-Боровое Матюшино водитель автомобиля «Лада Ларгус», по предварительным данным, превысил безопасную скорость. В результате чего был совершен наезд на 70-летнего пенсионера, который в этот момент пересекал проезжую часть в неположенном месте.
- В данном дорожно-транспортном происшествии пешеход от полученных травм скончался на месте, - сообщает ГИБДД Казани.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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