На дороге в казанскую «рублевку» легковушка насмерть сбила 70-летнего пенсионера

16 Май 11:34 2019-05-16T11:34:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером около 22.25 на дороге в казанскую «рублевку» насмерть сбили пешехода.

Так, на 17-ом километре Казань-Боровое Матюшино водитель автомобиля «Лада Ларгус», по предварительным данным, превысил безопасную скорость. В результате чего был совершен наезд на 70-летнего пенсионера, который в этот момент пересекал проезжую часть в неположенном месте.

- В данном дорожно-транспортном происшествии пешеход от полученных травм скончался на месте, - сообщает ГИБДД Казани.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU