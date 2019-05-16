На набережной в Чебоксарах глава Чувашии лично уговорил людей перестать готовить шашлыки

16 Май 14:46 2019-05-16T14:46:59+03:00

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Глава Чувашии Михаил Игнатьев часто бегает по Московской набережной в Чебоксарах, чтобы держать себе в форме. В среду, 15 мая, он заметил там две компании, которые разжигали костры на берегу Волги. Игнатьев решил лично напомнить им о запрете подобных действий.

- Красивая набережная. Вопросы есть только к отдельным горожанам, которые тут же разжигают костры и готовят шашлыки. Вчера встретил две такие компании. Я напомнил им о пожароопасной ситуации. Спасибо им за понимание, костры они потушили, - написал он на своей соцстранице.

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ИСТОЧНИК KP.RU